Re Carlo III e la Regina Camilla arrivano a Westminster su una carrozza dorata

Londra, 06 maggio 2023 I cavalli vengono addobbati per la cerimonia dell'incoronazione di Rea Londra. Ecco il video. / Royal FamilyLondra, 06 maggio 2023 Londra è pronta per l'incoronazione di Re. Ecco il video postato sui social da William e Kate per annunciare l'avvicinarsi della cerimonia. / princeandprincessofwalesLondra, 06 maggio 2023 Tutti gli ospiti hanno preso posto all'interno dell'Abbazia di Westminster per la cerimonia di incoronazione di Re. Ecco le immagini. / Royal Family

Re Carlo, l’incoronazione in diretta| Carlo e Camilla in carrozza, fischi per il principe Andrea Corriere della Sera

Roma, 6 mag. (askanews) - Sta cominciando a piovere a Londra ed è sotto un ombrello che la first lady degli Stati Uniti, Jill Biden, in azzurro, ha fatto il suo ingresso a Westminster Abbey, accompagn ...