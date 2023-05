Re Carlo III a Westminster con la regina consorte Camilla

... Graham Smith, è stato arrestato durante una manifestazione anti monarchica sul percorso del corteo per l'incoronazione di re. Secondo quanto riporta il Guardian, Smith è stato fermato, verso ...Potrebbe essere questo anche l'infelice destino di suo figlio L'ex principe di Galles, che ha ufficialmente scelto il nome di, si appresta a essere incoronato mentre la fiducia dei ...La Corona di Sant'Edoardo, l'inno di Handel, le vesti cerimoniali e l'unzione del sovrano, celata agli occhi indiscreti delle telecamere Alla vigilia dell'Incoronazione di, il sito della BBC ha dato come notizia d'apertura la comunicazione dell'Oms in cui si dichiarava cessata l'emergenza mondiale del coronavirus. Curiosi intrecci di omonimie a parte, per una ...

Re Carlo, l’incoronazione in diretta| Carlo e Camilla in carrozza, fischi per il principe Andrea Corriere della Sera

