Rassegna Gossip | Amici verso la fase finale

...rosso del Gala del Met ispirato dalla controversa mostra sullo stilista tedesco ha offertoa ... l'annuale, legata a una serata di gala il cui tappeto rosso da anni fa concorrenza agli ...Altro titolo di spicco, stavolta per quel che riguarda Italia Uno, è Battiti Live,musicale che Programmazione estiva del prime time di Canale Cinque Lunedì - Temptation Island : il reality ...Ma chi sono i nostri nuotatori più forti di tutti i tempi Scopriamolo in questa... ma in questa estate è al centro delper il matrimonio con il suo ex allenatore Matteo Giunta, che ...

A casa tutti bene, arriva la seconda stagione: trama e anticipazioni Velvet Mag

Care lettrici e lettori di Velvet Gossip, eccoci ritrovati tra le nostre pagine con il consueto appuntamento della Rassegna dedicata ad Amici ...La rassegna Epifonie giunge all’epilogo: lunedì 8 maggio alle 21.30 e presentano il terzo e ultimo appuntamento di Epifonie – I su ...