I rallentamenti registrati stamattina a Roma Tiburtina hanno comportato nel nodo fiorentino ritardi su tutti idell'Alta velocità. Il cartellone indica ritardi minimi di 160 minuti per andare a ...Rimasti fermi 40 minuti alla stazione di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, i passeggeri del Freccia Rossa Torino - Salerno hanno approfittato per una sgambata per i loro cani e per bere ...bloccati in uscita da Roma verso Nord,fino a 200 minuti IAlta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 200 minuti ed ...

Rallentamento treni, a Firenze Smn ritardi di oltre 6 ore - Lazio Agenzia ANSA