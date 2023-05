Rai | Lollobrigida | “Nessuno costringe Fuortes ad andarsene | la lottizzazione non ci interessa”

(Di sabato 6 maggio 2023) Ci sono i fatti, poi c’è la narrazione dei retroscena. I primi raccontano di un governo che va avanti e approva quello che c’è da approvare; la seconda di «scontri», «blitz», «leggi ad personam», costruendo l’idea di un esecutivo allo sbando per le lotte di potere sulle nomine. Ma basta rimettere in fila i fatti per smontare la narrazione, ed è quello che fa il ministro dell’Agricoltura, Francesco, in una intervista al Corriere della Sera nella quale chiarisce: «Nessun retroscena, questo governo è assolutamente trasparente». Il “clima di grande serenità in Cdm” smonta la narrazione dello scontro con la Lega «Non ho registrato alcuno scontro, alcuna tensione tra noi e la Lega. Anzi, in Cdm si respirava un clima di grande serenità, abbiamo approvato tutto quello che c’era all’ordine del giorno», ha spiegato, a proposito delle ...

