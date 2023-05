Rai | le nomine vanno bene solo se le fa la sinistra

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 6 maggio 2023) Il grande tema della giornata è la vicenda relative alle. In realtà leimportanti sono già state fatte però a noi giornalisti, siccome siamo dei morti di fame, l’unica cosa che interessa è la mamma Rai. Tra l’altro, oggi leggo sul Messaggero che sarei in pole position per tornare in Rai. Come ricorderete, ci ho lavorato per tre anni, peraltro ci entrai quando ad essere direttore era Luigi Gubitosi, l’unico direttore generale che non faceva parte di nessun partito politico, completamente fuori dai giochi. Era stato nominato da Mario Monti, che io consideravo e detestavo. La Rai l’ho conosciuta e ho provato sulla mia pelle cosa accade quando, dopo tre anni, cambia l’amministratore delegato. Ti fottono, così come è successo a me. Il mio programma andava male? Cazzate, Virus andava benissimo. Mi hanno fottuto perché io non facevo parte di ...