Raffaella Fico | il mistero del Senza veli per lo scudetto del Napoli | cosa è successo

'Lo spogliarello ci sarà':rassicura su Rtl102.5 Aveva promesso lo spogliarello dopo la vittoria dello scudetto. Ma a 24 ore dai festeggiamenti,non si è ancora spogliata. Social infuriati. ...Commenta per primo Bellissima, amatissima e super tifosa del Napoli .è stata tra le prime a festeggiare lo Scudetto della squadra di Spalletti con storie e post ad hoc che ritraevano i fuochi d'artificio che hanno avvolto la città. La showgirl ed ex di ...Da 'Un Giorno da Pecora' - Rai Radio1Come festeggio lo scudetto 'Facendomi un bagno in zona Posillipo, se sarà in topless o in costume Questo lo vedremo, non posso svelare tutto, ma una promessa è una promessa...' ...

Napoli, Raffaella Fico in topless per lo scudetto: fan impazziti sui social Corriere dello Sport

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...La nota showgirl Raffaella Fico, nel corso della trasmissione le Iene, aveva promesso bagno in topless in caso di vittori ...