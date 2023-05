Questa non è Hollywood | gli hooligans al cinema parte seconda

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 6 maggio 2023) Roma, 6 mag – Era il 1995 e noi appassionati die tifo inglese ci saremmo innamorati di una squadra che non esisteva, lo Shadwell Town, e del suo stadio, Il Canile. Leggi anche:non è: glialprima) Glial: I.D. I.D. (in italiano uscito con il banale titolo), diretto da Philip Davis – che come attore abbiamo ammirato in Quadrophenia e The Firm, film del quale vi abbiamo parlato la scorsa settimana – è ambientato nel 1988 e vede come protagonista l’ambizioso giovane ufficiale di polizia John (interpretato da Reece Dinsdale), al quale, insieme a tre colleghi, viene affidato il compito di infiltrarsi nellapiù violenta della tifoseria ...