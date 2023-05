Quarto | imprenditore dal pollice verde arrestato dai carabinieri VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Ha 30 anni, è incensurato ed è il titolare di un “cannabis light”. Ci troviamo ae idella locale Tenenza decidono di effettuare una perquisizione notturna nell’abitazione del commerciante. Nell’appartamento i militari trovano e sequestrano 1,5 chili di “autentica” marijuana già suddivisa in molteplici dosi. Icontinuano la perquisizione e trovano anche una piccola serra: 10 le piante di marijuana in fioritura al suo interno. Durante le operazioni sono stati rinvenuti e sequestrati 26mila euro in contanti e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’uomo è statoe dovrà rispondere di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Il 30enne sarà anche segnalato per i provvedimenti del caso alle autorità ...