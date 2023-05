“Quarto Grado” | l’annuncio di Sebastiano Visentin su Liliana Resinovich | cosa c’è dietro la telefonata

(Di sabato 6 maggio 2023) News Tv.”. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “”, trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. In studio è stato ospite, marito di, scomparsa dalla sua abitazione e poi trovata morta nel boschetto dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni.si è lasciato andare ad un annuncio che ha spiazzato i telespettatori. (Continua…) Leggi anche: “”, l’ipotesi della cugina di: “È morta così” Leggi anche:...

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: '' su Rete4 (1.114.000 spettatori, share 7.7%), 'Fratelli di Crozza' sul Nove (1.013.000 spettatori, share 5.3%), 'The Good Doctor' su Rai2 ...era ospite il marito Sebastiano Visintin , che avrebbe raccontato di come qualche giorni fa avrebbe visto una donna somigliante alla moglie morta, tanto da fargli battere il cuore: " ...Bene I Fratelli di Crozza (Nove), The Transporter (Italia Uno) e(Rete Quattro) , tutti sopra la soglia del milione di utenti. Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti tv del prime ...

Saman, la trappola della madre al telefono: "Torna o ci fai morire" TGCOM

‘ I Migliori Anni ‘, trasmesso ieri da Rai1, è stato il programma più seguito della prima serata di venerdì, con 3.252.000 spettatori e il 20.5% di share. Al secondo posto, ‘ Il Patriarca ‘ su Canale ...In un messaggio vocale Nazia Shaheen avrebbe teso una trappola alla figlia Saman Abbas, uccisa secondo gli inquirenti per la sua opposizione al matrimonio forzato ...