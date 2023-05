Quarto | arrestato imprenditore dal pollice verde

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 6 maggio 2023)unincensurato, l’uomo aveva a casa 1,5 chili di marijuana e materiale per il confezionamento I Carabinieri della tenenza dihannoun30enne incensurato. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. L’uomo è il titolare di un “cannabis light” e i militari dell’arma hanno effettuato una perquisizione notturna nell’abitazione del 30enne. Nell’appartamento trovati 1,5 chili di marijuana “autentica” già suddivisa in dosi. I Carabinieri hanno continuato la perquisizione trovando anche una piccola serra con 10 piante di marijuana in fioritura. Durante l’attività trovati 26mila euro in contanti e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Hanno così ...