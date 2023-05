Quando finisce la scuola? Le date per regione

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 6 maggio 2023) L'anno scolastico 2022/23 sta per volgere al termine. Qualche ponte ad aprile e poi una pausa per la festa della Repubblica il 2 giugno (non per tutti) prima della fine delle lezioni. Il 30 giugno il termine fissato alladell'infanzia, per le scuole primarie e secondarie varia invece dain base ai calendari scolastici regionali deliberati. L'articolo .