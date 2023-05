Quando e dove avviene l' incoronazione | cosa succede | chi sono gli ospiti Ecco cosa succede il 6 maggio a Londra Scopri di più su Amica it

Leggi su amica

(Di sabato 6 maggio 2023) Ac’è grande attesa per l’di re Carlo e della regina Camilla, una cerimonia che nel Regno Unito nonda settant’anni. Da, vale a dire, salì sul trono la regina Elisabetta nel 1953 (foto Getty) Il countdown è terminato. Oggi re Carlo III verrà incoronato a, all’interno dell’abbazia di Westminster. Insieme a lui la moglie Camilla, ufficialmente regina e non più «regina consorte» come annunciato inizialmente alla morte di Elisabetta II. Un evento storico, come non accadeva da più di settant’anni. E tuttaè in fermento.di re Carlo III al via La capitale del Regno Unito è in festa, nell’attesa di una cerimonia storica che vedrà, per la prima volta dopo sette decadi, un nuovo re essere incoronato. La ...