Qualifiche F1 Gp Miami | Leclerc contro il muro partirà settimo | Perez in pole davanti ad Alonso e Sainz | solo nono Verstappen

Il pilota messicano della Red Bull domani partirà davanti a tutti Sergio Perez conquista la pole position del Gp di. Il pilota messicano della Red Bull gira in 1'26''841 nellee domani partirà davanti a tutti. Perez sarà affiancato in prima fila dalla Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso. La ...AGI - Nelleufficiali del Gp Usa alo spagnolo Sergio Perez in Red Bull guadagna la Pole position per la gara di domenica. Secondo si qualifica Fernando Alonso in Aston Martin. Il ferrarista ...molto Hollywood, a. Colpi di scena e paillettes. I due contendenti al miglior giro si autoeliminano: Charles Leclerc sbatte a muro con la Ferrari e interrompe lo spettacolo (partirà 7°...

F1, GP Miami: Perez in pole davanti ad Alonso, Leclerc a muro - Sportmediaset Sport Mediaset

Sergio Perez su Red Bull ha ottenuto la pole del GP degli Stati Uniti che si corre domenica sul circuito di Miami. Al fianco del messicano partirà l'Aston Martin di Fernando Alonso. Seconda fila per l ...L'esito della qualifica del GP di Miami è quanto mai di inatteso ci si poteva attendere. In pole c'è la Red Bull-Honda di Sergio Perez che avrà al suo fianco la ...