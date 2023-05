Quali aiuti si possono chiedere quando si perde o finisce RdC | Nuovi soldi dallo Stato

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 6 maggio 2023)siRdC, siquestistabilmente allo. Ecco cosa devi fare.re il Reddito di Cittadinanza è piuttosto semplice e dal primo gennaio 2024 capiterà anche agli ultimi percettori. Infatti con l’arrivo del nuovo anno, al posto del reddito grillino ci sarà la Garanzia per l’Inclusione. I soggetti attivabili al lavoro avranno più adempimenti da rispettare. Dal primo gennaio cambia tutto per i nuclei familiari in difficoltà e al posto del reddito grillino arriva questa misura marcatamente diversa. Iche puoi avere se perdi il reddito grillino – ilovetrading.itInnanzitutto si dovrà sottoscrivere il patto per l’attivazione e ogni singolo componente del nucleo familiare varrà inserito in un database. ...