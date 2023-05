Puglia | «Il tacco d’Italia si sta sgretolando» | l’allarme dei pescatori di Santa Maria di Leuca

"Ild'Italia" si starebbe sgretolando. A Punta Ristola , promontorio che racchiude la baia di Santa Maria di Leuca e punto più a Sud della, un pezzo di costone roccioso di circa un metro si è ......spettacolare regionesia un susseguirsi di spiagge paradisiache, borghi colorati di bianco e cibo in grado di rendere felici anche i viaggiatori più esigenti. Ma la verità è che ild'...Nascite inLe nascite neld'Italia nel 2022 sono state 26.260, 161 in meno in confronto al 2021 e circa 1.300 in meno rispetto al 2019 (quando erano state 27.586). In un rapporto ...

Puglia: si sgretola il Tacco d'Italia, l'allarme dei pescatori a Leuca La Gazzetta del Mezzogiorno

Il fenomeno si sarebbe registrato a Santa Maria di Leuca, a Punta Ristola, il punto più a Sud del Salento, dove un pezzo di costone roccioso di circa un metro si è staccato ...Altro che corsa in rosa, la Puglia resta al verde. Nel senso che non avrà una tappa del Giro d’Italia neppure quest’anno, per la seconda volta consecutiva. L’amore ...