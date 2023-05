Pucci riparte da Firenze

Leggi su panorama

(Di sabato 6 maggio 2023) Dopo un anno dall’inizio della collaborazione con Camille Miceli in qualità di direttrice artistica,ritorna a calcare le passerelle e sceglieper celebrare l’evento, culla del Rinascimento nonché la città scelta agli inizi degli anni Cinquanta dal marchese Emiliodi Barsento per fondare l’omonima azienda. In realtà l’avventura del marchese nel mondo della moda era già iniziata qualche anno prima come illustratore di moda, seguendo istintivamente la sua passione per l’arte e per la pittura, e una volta notato e pubblicato su Harper’s Bazaar, era il dicembre del 1947, decise di intraprendere questo percorso che in pochi anni lo portò a un successo internazionale e nel 1950 ad aprire la sua prima boutique a Capri. Questo legame indissolubile tra la Maison e la città diè certamente la ragione ...