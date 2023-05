Proposta di legge per limite dei 30 km all' ora nelle città

Nell'ambito della terza edizione di MobilitARS a Bologna, simposio sulla mobilità sostenibile, è stata presentata unadinazionale per imporre il limite dei 30 chilometri all'ora nelle città, promossa dalle associazioni Legambiente, FIAB, Salvaiciclisti, Kyoto Club, Amodo, Clean Cities, Asvis, ...Ladisui passeggeri dopo mezzanotte. Ladiprevede il divieto di trasportare più di un passeggero per i conducenti under 21 e neo - patentati nella fascia oraria dalla ...... in base alla. Dio aiutami'. L'idea è che quanti vogliono farlo potranno unirsi al giuramento nell'abbazia, davanti ai maxi schermi o il televisore di casa. Ma laha sollevato molte ...

Vietato trasportare più di un passeggero dopo la mezzanotte: la proposta di legge per under 21 e neopatentati Open

La proposta di legge Alzare l’età obbligatoria per l’accesso nelle forze armate, così da permettere a più cittadini di partecipare ai concorsi. Questo è ...Nell'ambito della terza edizione di MobilitARS a Bologna, simposio sulla mobilità sostenibile, è stata presentata una proposta di legge nazionale per imporre il limite dei 30 chilometri all'ora nelle ...