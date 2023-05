Pronto soccorso | dalla Pisana oltre 22 milioni contro il sovraffollamento

(Di sabato 6 maggio 2023) Roma – Al via azioni concrete della Regione per risolvere l’annoso problema deldei. Il Lazio, infatti, è maglia nera nei tempi di attesa. Tra visita medica e dimissioni presso un reparto di ricovero per acuti trascorre, infatti, quasi un giorno: 22 ore per la precisione, cioè 1.340 minuti (con punte di 46 ore, 2.794 minuti),una media nazionale di 9,5 ore, ele 8 ore previste dalle “Linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero”. La Giunta regionale presieduta da Francesco Rocca ha approvato un pacchetto di delibere nell’ambito del “Progetto sperimentale gestionedei” per rendere disponibili nuovi posti letto, articolati per diverse tipologie assistenziali, così ...

La Regione Lazio stanzia oltre 22 milioni di euro contro l'annoso problema del sovraffollamento dei. Il Lazio, infatti, è maglia nera nei tempi di attesa. Tra visita medica e dimissioni presso un reparto di ricovero per acuti trascorre, infatti, quasi un giorno: 22 ore per la ...L'impatto è stato violento, i soccorritori lo hanno trasportato prima con l'ambulanza aldell'ospedale Di Maria di Avola ma viste le sue condizioni gravi, si è deciso di accompagnarlo ...Uno dei coinvolti è stato trasportato in codice verde aldell'ospedale di Legnano per ulteriori accertamenti.

Sovraffollamento dei pronto soccorso, la Regione stanzia 22 milioni per 350 posti letto presso le strutture private accreditate RomaToday

“I professionisti del mondo sanitario e la società civile si mobilitano in difesa della sanità pubblica, dando vita a un movimento unitario, ampio e inclusivo, che possa riportare la sanità al centro ...Le risposte concrete della Giunta regionale per sgonfiare i reparti di medicina e chirurgia e creare spazi per i pazienti in emergenza ...