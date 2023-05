Programmi TV di stasera | sabato 6 maggio 2023 Su Rai1 ‘DallArenaLucio’ con Carlo Conti e Fiorella Mannoia

(Di sabato 6 maggio 2023) DallArenaLucio, ore 21.25: DallArenaLucio Musicale. Una grande festa nel nome della musica di uno dei cantautori più amati di tutti i tempi: Lucio Dalla. Un oin note quello che andrà in onda con “DallArenaLucio” dove un cast unico, dall’Arena di Verona, onorerà il cantautore bolognese interpretando alcune delle sue più belle canzoni. Conducecon la partecipazione straordinaria di: due meravigliosi padroni di casa che accompagneranno il pubblico per mano in uno dei più prestigiosi eventi live. Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista, Gigi D’Alessio, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani, Tosca, Pierdavide ...

Il conduttore è diventato uno dei volti di punta della Rai con i suoitutto è possibile e Bar Stella . Ora però l'ex ballerino ha confessato di volersi prendere una pausa dalla ...... una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV:e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 6 Maggio . I Migliori Filmin TV,...I due, nel 2022/2023, sono stati costantemente leader di fascia interessando in media 2.7/... Oggi pomeriggio si registra la semifinale che andrà regolarmente in onda in prime time, ...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi 5 maggio la Repubblica

La Formula 1 vola negli Stati Uniti per il Gp di Miami. Nelle prove libere il più veloce è stato il leader del Mondiale, Max Verstappen. L'olandese della RedBull ha preceduto le due Ferrari di Carlos… ...Musica da ricordare e, per i più giovani, da scoprire. I cinquant’anni dalla nascita della Cramps Records, etichetta musicale indipendente e controcorrente sono l’occasione per fare un viaggio nella ...