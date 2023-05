Problemi di salute mentale per Anisimova | ' E' insopportabile giocare'

(Di sabato 6 maggio 2023) NEW YORK (Stati Uniti) - La giovane tennista statunitense Amandasi ferma. Il rutilante mondo del tennis ha messo a dura prova la sua tenuta fisica e, e per questo l'atleta americana ...

NEW YORK (Stati Uniti) - La giovane tennista statunitense Amanda Anisimova si ferma. Il rutilante mondo del tennis ha messo a dura prova la sua tenuta fisica e mentale, e per questo l'atleta americana ..." Sto lottando per la mia salute mentale e il mio esaurimento nervoso dall'estate del 2022 " scrive ...extra - tennistici da affrontare anche per Yuichi Sugita . Tanti sportivi insomma, specie ...

Problemi di salute per Anisimova, la tennista si prende una pausa dai tornei Corriere dello Sport

NEW YORK (Stati Uniti) - La giovane tennista statunitense Amanda Anisimova si ferma. Il rutilante mondo del tennis ha messo a dura prova la sua tenuta fisica e mentale, e per questo l'atleta americana ...