Probabili formazioni Milan-Lazio | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Messias favorito su Diaz | torna Milinkovic dal 1?

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) Ora o mai più. Ilche oggi riceve a San Siro la(fischio d’inizio ore 15, arbitra Antonio Rapuano di Rimini) ha le spalle al muro e non può più sbagliare. La squadra di Stefano Pioli, se vuole entrare nelle prime quattro di Serie A e accedere alla prossima edizione della Champions League, deve battere a tutti i costi i biancocelesti. Che al momento sono secondi con 64 punti e precedono i rossoneri di 6 lunghezze. Vincendo ildimezzerebbe lo svantaggio, lasciando aperto uno spiraglio. In caso contrario, a quattro giornate dalla fine, i giochi sarebbero quasi chiusi. Certo, molto dipenderà anche dai risultati degli altri due scontri diretti previsti nel week end (Roma-Inter e Atalanta-Juventus), ma Pioli sa bene che tre punti oggi significherebbero tanto. Così come Maurizio Sarri è consapevole che non perdere a San Siro ...