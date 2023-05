Probabili formazioni Milan-Inter | andata semifinali Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 6 maggio 2023) Ledi, semifinale didi. Un derby da brividi, da seguire tutto d’un fiato in due confrontie ritorno in uno stadio leggendario: San Siro. Mercoledì 10 maggio alle 21:00 si parte con i rossoneri in casa. Pioli contro Inzaghi per il sogno di una finale contro una tra Manchester City e Real Madrid. Si tratta del terzo precedente di un euroderby dio in competizioni UEFA per club. Ilha prevalso in entrambi i precedenti: nelledel 2002/03 ai gol in trasferta e ai quarti di finale del 2004/05. L’cerca la rivincita, dopo aver già vinto un trofeo in palio tra le due squadre: la Supercoppa Italiana. Di ...