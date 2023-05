Privacy | pubblicazione foto alunni | non sempre è necessario chiedere consenso genitori

Mentre si attende ladel bando ci potrebbero essere alcuni dubbi tra coloro che desiderano partecipare al ...DI PREPARAZIONE PER IL CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI Il corso sullain ...... ve ne sono anche di innocue, come quella relativa alladella lista dei propri libri ... Andrebbero, in ogni caso, valorizzate le misure diby design e by default, che ......per essere stato contattato online in modo insistente (20,6%); quasi un quinto per aver visto pubblicare online senza consenso foto in cui era presente (19,6%); il 16,4% per la...

Privacy e obbligo pubblicazione dei redditi, la trasparenza prevale ... ANAC

Con l’impegno a garantire più trasparenza e diritti per gli utenti, ChatGpt ritorna disponibile in Italia. Positiva la risposta del Garante della Privacy che mostra l’entusiasmo nella riuscita dell’ac ...Chat GPT si conforma alle richieste del Garante privacy e torna accessibile: un riassunto della vicenda e riflessioni sugli sviluppi.