Primo via libera europeo di bimekizumab per artrite psoriasica e spondiloartrite assiale

(Di sabato 6 maggio 2023) Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - Il Comitato per i medicinali per Uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha emesso parere positivo, raccomandando l'autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione europea diper il trattamento di pazienti adulti con spondiloattiva (axSpa) - sia nella forma non radiografica che radiografica, nota come spondilite anchilosante - e di adulti conattiva (Psa). Se approvate dalla Commissione europea, queste sarebbero la seconda e la terza indicazione in Ue per l'anticorpo monoclonale, dopo l'approvazione iniziale, nell'agosto 2021, per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave negli adulti candidati alla terapia sistemica. Lo comunica, in una nota, la farmaceutica Ucb. ”Il parere ...