Primo via libera europeo di bimekizumab per artrite psoriasica e spondiloartrite assiale

(Di sabato 6 maggio 2023) Roma, 6 mag. - Il Comitato per i medicinali per Uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha emesso parere positivo, raccomandando l'autorizzazione all'immissione in commercio nell'...

...videomessaggio dopo un mese in ospedale 'Qualche notte fa - continua il videomessaggio - qui al San Raffaele mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare. ...Sulla base di questolibera, la Ce prenderà una decisione definitiva per queste nuove indicazioni entro due mesi circa. L'Autorizzazione all'immissione in commercio sarà valida in tutti gli ...... come già abbiamo cominciato a fare con ilministro Rishi Sunak. I miei migliori auguri a Re ... 2023 - 05 - 06 11:57:31 Re Carlo III e Camilla a Westminster, all'incoronazione Re Carlo III e ...

Primo via libera europeo di bimekizumab per artrite psoriasica e ... Il Tirreno

Hanno preso il via questa mattina gli Electric Days, il primo evento italiano di divulgazione dedicato alla transizione energetica della mobilità, promosso da Motor1.com e InsideEVs.it a ...La FDA americana ha approvato la prima pillola a base di feci umane (depurate) che servirà a curare alcune infezioni batteriche dell'intestino.