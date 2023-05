Primo ad andarsene | dove lo fanno sedere Carlo incoronato? Harry umiliato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) Il principesarà relegato in terza fila durante la cerimonia di incoronazione di suo padre ReIII. Lo ha riferito il Sun secondo cui il duca di Sussex, arrivato ieri nel Regno Unito dalla California da solo, siederà tra il marito della principessa Eugenie, Jack Brooksbank, e la principessa Alexandra, cugina della defunta regina Elisabetta. La prima fila è riservata ai familiari reali in attività e non sarà applicato il criterio della successione che avrebbe vistovicino al fratello William. Peraltro, il marito di Meghan Markle è arrivato all'ultimo minuto e se ne andrà subito dopo l'incoronazione. Una conferma dei rapporti ancora tesissimi con la famiglia reale che lo ha portatoa trasferirsi in California. Secondo il Daily Mail è atterrato nella tarda mattinata di venerdì a Londra con un volo ...