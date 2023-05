Primavera 1 TIM | il Sassuolo vince 4-1 sul campo del Bologna

Leggi su seriea24

(Di sabato 6 maggio 2023) Splendida prestazione delladi Emiliano Bigica che4-1 il derby dell’Emilia suldele consolida la sua posizione in zona play off. Brillante l’avvio dei neroverdi che prendono subito in mano il pallino del gioco e al 3’ passano in vantaggio: Casolari riconquista palla sulla trequarti e serve sulla corsa D’Andrea che entra in area e con un tocco elegante scavalca Bagnolini in uscita disperata. L’esterno neroverde è incontenibile: al 6’ gran destro dopo un dribbling in area, la palla si stampa sulla traversa, all’8’ sinistro dal limite dell’area, Bagnolini para in due tempi. Due episodi segnano il resto del primo tempo: al 13’ cartellino rosso per il bolognese Mercier per un fallo su Pieragnolo, ilrimane in dieci uomini, al 37’ Bagnolini in uscita bassa atterra in ...