...iniziativa contribuirà a sviluppare società più tolleranti e resilienti di fronte ale ...indicatori per sostenere i governi per monitorare e valutare i programmi e le politiche per..."Il risultato è la distruzione dello Stato, centinaia di migliaia di morti esfrenato". "... Tutto questo [accade] all'Onu, creato pergli orrori della guerra", sottolinea. In ..."Il risultato è la distruzione dello Stato, centinaia di migliaia di morti esfrenato". "... Tutto questo [accade] all'Onu, creato pergli orrori della guerra", sottolinea. In ...

Prevenire il terrorismo islamico: ecco l'accordo tra Ue e Marocco Inside Over

Il prossimo settembre saranno passati 30 anni da quando sul prato della Casa Bianca un Yitzhak Rabin scuro in volto strinse la mano a un raggiante Yasser Arafat dopo la firma della Dichiarazione di Pr ...Sanremo, Blanco e l'indagine: Amadeus è stato sentito dalla Digos, lunedì scorso, a Milano, in relazione al caso del danneggiamento degli arredi floreali da parte ...