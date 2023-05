Premier League | Manchester City al comando | risorgono Tottenham e Chelsea

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 6 maggio 2023) Ormai ci siamo e mancano sempre meno partite nelle principali divisioni europee per determinare le graduatorie finali. Con la Serie A che ha già decretato il Napoli vincitore, oggi, sabato 6 maggio, è andato in scena il 35° turno del campionato diche ha visto balzare in vetta alla classifica il. In virtù del successo di misura sul Leeds, gli uomini di Pep Guardiola hanno piegato gli avversari grazie a una doppietta di Gundogan e ora a parità di gare godono 4 punti di vantaggio sull’Arsenal secondo. Guardiola Ma oltre al match dell’Etihad, nel pomeriggio si sono disputate altre tre contese che hanno visto trionfare il trio formato da Wolverhampton,. Se per i Wolves il successo sull’Aston Villa è stato utile per riprendersi dal ...