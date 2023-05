Premier League LIVE | in campo Manchester City e Chelsea

(Di sabato 6 maggio 2023) Sabato importante inper il titolo e per la corsa all'Europa. In programma quattro partite alle 16, una alle 18.30. In...

Perché l'olandese ha mercato, soprattutto in, e in caso di ricca offerta potrebbe generare una buona plusvalenza, essendo arrivato dal PSV nell'agosto del 2021 per 14 milioni di euro ...L'attenzione dellaè forte, in particolare ci sono Manchester United e Manchester City pronte a scatenare un derby di mercato per portarlo in Inghilterra. La clausola è variabile in ...Commenta per primo Lapunta Samuel Iling - Junior : secondo Tuttosport , l' Aston Villa ha messo gli occhi sul gioiello della Juventus , ora chiamato a decidere se valorizzare il giocatore o incassare come ...

Pronostici di oggi 6 maggio, Milan-Lazio, Roma-Inter, Ligue 1, Bundesliga, Premier League e Copa del Rey Infobetting

Aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus: si muove qualcosa in uscita, ecco chi sta partendo. Nel suo futuro c'è la Premier League.In Inghilterra si fa sempre più vivo il testa a testa tra Arsenal e Manchester City per la vittoria del titolo. A quattro giornate dalla fine del campionato, la squadra di Guardiola è a +1 sui Gunners ...