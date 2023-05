Preghiera della sera 6 Maggio 2023 | “Allieta il nostro spirito”

... non è più l'invocazione alla Musa del calcio al Dio Diego Armando Maradona, non è più la... nelle periferie di Napoli è lo scudetto dei bambini Terno scudetto, i numeri simbolo...Non saper leggere i libri e le preghiere colte le costrinse a inventarsi una loro: e fu stupenda. Ogni tanto restarono catturati dagli antichi riti del malocchio emagia, ne abbiamo ...... anche questa sagra 2023 come già quella dello scorso anno, sarà animata dalla grande intenzione diche eleveremo al PadreMisericordia, affinché per intercessione di San Nicola, ...

Preghiera del Mattino SABATO 06 MAGGIO 2023 Lodi Sabato ... La Luce di Cristo

Dove è l’amore di Dio, quantunque embrionale, rozzo, grezzo, oscurato, sotterraneo e non all’aperto, ivi è il cuore quantunque ferito dell’uomo; ed è da pensare che lì vi sia Iddio, e dunque la pietà ...Lamezia Terme - “È l’incontro con Gesù Cristo che cambia la nostra vita, i nostri percorsi, il nostro modo di guardare alla realtà. È questo che è accaduto nella vita di Paolo e lui lo annunciava alle ...