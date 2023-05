POST GARA ??

(Di sabato 6 maggio 2023) Tutta la gioia di Christos Kourfalidis dopo la vittoria per 5-0 a Perugia, con il primo gol da professionista per il greco prodotto del vivaio rossoblù. LA DEDICA”Questo gol è per mio padre, ha sempre creduto in me. Anche per la mia famiglia, ma soprattutto per lui, sono davvero molto felice. L’emozione è forte, ho sempre lavorato duro, cercando di rimanere sul pezzo, aiutare i compagni dentro e fuori dal campo, con atteggiamento positivo in ogni attimo della nostra stagione”. INCISIVI E ATTENTI”Non è stata unafacile, il Perugia è avversario complicato e si è visto durante il cammino in cui ha messo in difficoltà tante rivali quotate. Siamo stati bravi e siamo felici per tre punti pesanti, continuiamo così. Il gol di Mancosu? Bellissimo, ha qualità eccellenti, lo ammiro tanto perché ha un piede straordinario e tante caratteristiche cruciali per la ...

Domani il Campodarsego attende l'Adriese al Gabbiano per l'ultima sfida di campionato. In palio la zona playoff in uno scontro diretto che deciderà notevolmente la graduatoria finale del girone C ...Tutto pronto per l’ultima gara della fase regolare, dopodiché sarà tempo di playoffs. Ma in attesa di pensare alla conquista della permanenza in categoria (nella prossima ...