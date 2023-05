Pomigliano | candidato sindaco Salvatore Cioffi pestato a sangue in strada

d'Arco . Ilsindaco di Europa Verde ad'Arco, Salvatore Cioffi, è stato aggredito in serata da alcune persone a volto coperto al termine di una manifestazione ...Ilsindaco di Europa Verde ad'Arco, Salvatore Cioffi, è stato aggredito in serata da alcune persone a volto coperto al termine di una manifestazione elettorale. Il, ex ...Si tingono di sangue sulle strade le elezioni comunali dipreviste per il 14 e il 15 maggio. Ilsindaco di Europa Verde, Salvatore Cioffi , ex presidente del consiglio comunale ed ex consigliere della Città Metropolitana di Napoli, poco ...

Il candidato a sindaco a Pomigliano d'Arco Salvatore Cioffi, è stato selvaggiamente picchiato mentre tornava a casa ...L’aggressione si è verificata nella serata di ieri al termine di una manifestazione elettorale: il candidato sindaco di Europa Verde è stato ...