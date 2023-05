Pnrr indietro anche sulle colonnine Corte Conti | “Quarta tranche a rischio | responsabilità dirigenziali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) Prima gli asili nido, poi il progetto Cinecittà, infine le stazioni di rifornimento a idrogeno: la strada per ricevere larata da 16 miliardi di euro si fa sempre più tortuosa. Su questi punti, come ha ribadito il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, durante la sua informativa al Parlamento sul, è in corso un’interlocuzione con Bruxelles. Un confronto il cui esito non è affatto scontato.perché a complicare ulteriormente il quadro si è aggiunta un’altra misura del Piano che, al momento, appare in bilico: l’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica. Per centrare l’obiettivo europeo, l’Italia deve aggiudicare entro il 30 giugno gli appalti per la costruzione di 2.500di ricarica per i veicoli elettrici nelle autostrade e di altre 4mila nelle aree urbane, per un valore ...