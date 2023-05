Playoff Nba 2022 2023 | vittoria Celtics a Philadelphia | Booker e Durant trascinano i Suns

(Di sabato 6 maggio 2023) I76ers non riescono a sfruttare il valore campo e cadono al Wells Fargo Center in gara-3 contro Boston. Gara equilibrata fino alla metà del secondo quarto, quando gli ospiti hanno allungato sul 36-41 raggiungendo il +10 (47-57) poco prima dell’intervallo. I padroni di casa ci provano in varie occasioni, ma idifendono il vantaggio chiudendo i conti sul 102-114. Embiid miglior marcatore con 30 punti, seguito da Tatum con 27 e Brown con 23. Reazionenella sfida casalinga contro i Nuggets. Con un secondo quarto da 38-21 Phoenix è avanti di quindici punti sugli avversari all’intervallo, ma Denver firma un 23-36 nel terzo quarto riaprendo la sfida. In uno spettacolare ultimo quarto sono iad avere la meglio sul 121-114. Devingrande protagonista della serata: il ...

Boston passa in vantaggio con Tatum e Brown. I Suns si rimettono in corsa contro Denver Philadelphia - Boston 102 - 114 Serie 1 - 2 Jayson Tatum.

Playoff NBA su Sky Sport: le semifinali di conference dal 6 al 9 maggio Sportando

Le stelle dei Suns combinano per 86 punti e tengono in vita la serie sotto 2-1. Boston sbanca di forza Philadelphia ...Proseguono senza sosta i playoff NBA, con due partite disputate nella notte per le gare-3 delle semifinali di Eastern e Western Conferencerispettivamente ad Est e ad Ovest. Non sono mancate come sempr ...