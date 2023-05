Pizzo Zerna | dove non osano le aquile ci sono gli stambecchi | come raggiungerlo

Leggi su bergamonews

(Di sabato 6 maggio 2023) Carona.nonle, probabilmente ci troverete degli. Una frase che calzerebbe a pennello per descrivere il, vetta situata a 2.572 metri tra l’Alta Valle Brembana e la Valle del Livrio, tributaria della più celebre Valtellina. La cima rappresenta un vero e proprio rifugio per gli ungulati che, lungo i crinali scoscesi, hanno trovato l’habitat ideale. Per raggiungere il “locus amoenus” è necessario partire dall’abitato di Carona e intraprendere il sentiero Cai numero 210 che si dirige verso il Rifugio Fratelli Calvi seguendo la strada carrabile che attraversa il piccolo borgo di Pagliari. Seguendo le pendenze costanti che accompagnano verso le sorgenti del Brembo, è possibile godere dello spettacolo creato dalla natura costeggiando fra le altre la ...