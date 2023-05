Pistocchi | «Tornato Brozovic | tornata l’Inter Premio per Lukaku»

Leggi su inter-news

(Di sabato 6 maggio 2023) Nella sua analisi dopo Roma-Inter – gara terminata 0-2 in favore dei nerazzurri – Maurizioha sottolineato l’importanza di Marceloper la squadra nerazzurra. RITORNO PROVVIDENZIALE – Questa l’analisi di Mauriziodopo Roma-Inter: “È, è. Quinta vittoria consecutiva 15 gol segnati, 1 subito. Partita complicata, contro una Roma solida e fisica, risolta da una giocata magistrale del croato: palla col contagiri per Dumfries e gol di Dimarco, sempre più importante : 6 gol 6 assist per lui. Il raddoppio diè ilper la sua buona prestazione, con l’assist di Lautaro Martinez che è arrivato nel momento migliore degli uomini di Mourinho“. Inter-News - Ultime notizie e ...