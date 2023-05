Le smorfie, i gesti e l'umore in panchina fanno pensare che forse c'è qualcosa di più serio, maha minimizzato: "Si è fermato in tempo, poi vedremo domani. A fine partita era sereno, si sentiva ...Cardinale invece ha chiesto un Milan shakerato,che userà più spesso anche chi ha giocato meno: " Vranckx , Dest, Thiaw e Adli più passa il tempo più si integrano e dimostreranno ...Le smorfie, i gesti e l'umore in panchina fanno pensare che forse c'è qualcosa di più serio, maha minimizzato: "Si è fermato in tempo, poi vedremo domani. A fine partita era sereno, si sentiva ...

Pioli rassicura: "Leao si è fermato in tempo, è sereno.Theo top" La Gazzetta dello Sport

Il Milan batte la Lazio 2-0 con i gol di Bennacer e Theo Hernandez ma rischi di perdere per infortunio Rafa Leão per il derby di Champions League contro l’Inter in programma mercoledì. L’attaccante po ...L'allenatore rossonero ha commentato così il successo contro la Lazio: "Noi compatti e solidi, ora testa all'Inter. Rafa Siamo in grado di giocare una grande partita anche senza di lui" ...