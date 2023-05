Pioli | «Leao? Non dovrebbe essere nulla di grave! Fermato in tempo»

(Di sabato 6 maggio 2023) Stefanoha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lazio. Il tecnico aggiorna sulle condizioni di, uscito per infortunio all’11 della sfida INFORTUNIO – Queste le parole di: «Per andare in Champions League dobbiamo vincerle tutte, altrimenti rischieremo di star fuori. Ultimamente secondo me non abbiamo giocato male ultimamente ma i giudizi sono giustamente condizionati dai risultati finali. Vincendole tutte e 4 forse siamo quasi sicuri di andare in Champions.? Con me era sorridente, mi ha detto che si sentiva bene. Nondi grave. Lui si èperché ha avuto qualcosina, sembrerebbe si siain. Vedremo domani, speriamo giochi con l’Inter» Inter-News - ...

La prima notizia è positiva. I tifosi aspettavano rassicurazioni su- uscito dopo dieci minuti per un problema muscolare - e Stefanoha scacciato un po' di nubi, anche se le condizioni del portoghese sono ancora da valutare. Le smorfie, i gesti e l'umore in ...2 Intervenuto al termine della gara tra Milan e Lazio , il tecnico rossonero Stefanoha parlato così ai microfoni di Dazn: 'Soddisfazione per la prestazione e per la vittoria. Non ...senza. ......di vantaggio nei confronti della squadra dinon sono nulla per quello che si vede in campo, anche se prima di rituffarsi nel campionato il Milan penserà soltanto alla Champions. ALLARME- ...

Infortunio Leao, Pioli a DAZN: "L'ho visto ora ed era sereno. Sarà importante domani" Milan News

Stefano Pioli visibilmente soddisfatto dopo la bella vittoria del ... Le parole e le riflessioni però si spostano subito su Rafael Leao e il suo infortunio in vista della semifinale di Champions ...Prima lo spavento per l’infortunio di Rafa Leao poi la gioia per la rete di Ismael Bennacer e per l’incredibile gol del raddoppio siglato da Theo Hernandez. Un’altalena di emozioni per il Milan nella ...