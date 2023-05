Pesci cannibali degli abissi lunghi più di 2 metri avvistati sulla costa | il fenomeno che gli scienziati non sanno spiegare

Mangiano piccoli, crostacei e polpi, così come l'un l'altro. NOAA descrive i sauri come 'famigerati'. Si sa molto poco sulla riproduzione del pesce lancetta, ma sono ermafroditi, nel ...... smeraldo e blu variegati con tanti altri colori fortissimi e intensi deitropicali. Ricordo ...sull'isola Hekura o i pescatori di spugna della Grecia o i pescatori dell'Indonesia ex, ...... è tra i finanziatori della missione , nel mirino dei ricercatori ci sono dei gamberi... vermi, cozze, gamberi e persino". Ma non si escludono anche forme di vita completamente ...

Pesci cannibali degli abissi lunghi più di 2 metri avvistati sulla costa, il fenomeno che gli scienziati non s leggo.it

Dagli abissi più profondi alla costa. L'avvistamento sempre più frequente in un habitat differente da quello delle profondità marine del sauro feroce, pesce dotato ...