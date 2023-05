Perugia Il Consiglio comunale approva le tariffe Tari per il 2023

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 6 maggio 2023)te in, con 19 voti a favore e 9 contrari, ledella tassa sui rifiuti () per il. La proposta di deliberazione è stata illustrata dall’assessore al bilancio Cristina Bertinelli. Le, domestiche e non domestiche, destinate alla copertura totale dei costi di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sonote sulla base del piano economico finanziario (Pef) predisposto dal gestore Gest srl, validato dall’Auri con delibera dell’11 aprile. Da tale piano risulta che il totale delle entrateffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti nel Comune diper il ...