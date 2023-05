Pernacchia a certi giochetti | Saviano delira anche sullo scudetto del Napoli

(Di sabato 6 maggio 2023) "Unovinto dalnon è come unovinto da un'altra squadra": Robertolo ha scritto in un suo commento sul Corriere della Sera. "D'accordo: è la mia squadra, la squadra della città in cui sono nato, ed è la squadra per cui ho sempre tifato, e quindi questa eccezionalità potrei vederla soltanto io (in verità insieme a milioni di altri tifosi), potrebbe essere giustificata dalle lenti particolari che indosso, le lenti della nostalgia, della saudade provocata da un allontanamento forzato - ha continuato il giornalista -. Ma io insisto ancora: non è questo. Almeno, non è solo questo". Lo scrittore ha sottolineato come negli ultimi anni a vincere i campionati di serie A siano state le solite tre squadre: "Tutte del Nord: Juve, Milan e Inter. Fino al punto che sul tema ...

1. E' LA FESTA DI UN POPOLO Maurizio De Giovanni per 'la Stampa' Non guardate. Non guardate Napoli, per favore. maurizio de giovanni Non guardate questa città adesso che è in festa, adesso che è ...È unain faccia asignori . Agiochetti. Riporta tutti con i piedi per terra, sull'erba, in mezzo a un campo da calcio, dove le chiacchiere stanno a zero e conta soltanto chi ...Roberto Saviano, scrittore napoletano, ha parlato al Corriere della Sera dopo lo scudetto vinto dal Napoli Roberto Saviano, scrittore, giornalista e sceneggiatore napoletano, ha parlato al Corriere ...

Roberto Saviano: Napoli, lo scudetto una pernacchia in faccia a certi giochetti Corriere della Sera

La vittoria del campionato “va ben oltre l’entusiasmo sportivo. La città lo vede come una affermazione di sé”, tanto più importanti quando si è soliti considerarsi sempre ultimi ...Saviano: «Lo scudetto del Napoli è una pernacchia in faccia a certi giochetti». Così lo scrittore e giornalista partenopeo Roberto Saviano, scrittore, giornalista e sceneggiatore napoletano, ha parlat ...