Perché Ultima Generazione ha fatto bene a lasciare lo studio di PiazzaPulita

(Di sabato 6 maggio 2023) Ho guardato con un po’ di ritardo la puntata diin buona parte dedicata al confronto sul tema climatico. Premetto che stimo Formigli e che, se proprio devo fargli una critica, è quella di invitare troppo spesso opinionisti uomini e pochissime donne. Ma sinceramente l’puntata, nella parte dedicata alla crisi climatica, mi ha lasciato veramente interdetta. Dal punto di vista comunicativo era del tutto sbagliata. Dal punto di vista scientifico, pure. Anzitutto, sempre per parlare della disparità di genere, era abbastanza scioccante vedere la ragazza diunicamente circondata da uomini. Due della sua parte, per così dire, anche se non era proprio così, e tre contrari, ovvero negazionisti. In collegamento, altri due uomini, e come intermezzo scenografico il pur bravo Masini, sempre ...