Perchè Stefano Corti e Veronica Ruggeri si erano lasciati? La verità

(Di sabato 6 maggio 2023), entrambi inviati de Le Iene, si sono conosciuti e innamorati proprio sul lavoro. Il 37enne volto del programma di Italia 1 sarà tra gli ospiti di “Verissimo” insieme alla fidanzata Bianca Atzei oggi dalle 16:30 su Canale 5. Tra un’inchiesta e l’altra sbocciava l’amore tra. La trentunenne di Parma è entrata nel cast della trasmissione di Italia 1 nel 2013, ha dovuto attendere 2 anni prima di incontrare, in qualità di collega. L’annuncio dell’addio trade Le Iene Il loro incontro ha scaturito all’inizio solo una bella amicizia, che in seguito si è tramutata ...

... tornando in onda il prossimo autunno: ecco. La stagione televisiva che si è appena conclusa è stata sicuramente di grande successo perDe Martino . Il conduttore è diventato uno dei ...Il Comune di Santodi Camastra è e sarà la meta prescelta per il team organizzativo di Claudio Prestopino che ha, da poco, terminato la tappa di Oliveri sul mare con notevoli riconoscimenti e ...Tommaso Mecarozzi eGarzelli invece apriranno la giornata con 'Aspettando il Giro'. Su Eurosport non c'è nessuna sorpresa invece,anche quest'anno il commento sarà affidato alla ormai '...