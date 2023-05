Perché non facciamo più figli

Leggi su tpi

(Di sabato 6 maggio 2023) «Sin da piccole sentiamo che dovremmo essere mamme, ma la situazione non promette bene e non vorrei far ricadere i miei problemi, la mia sofferenza, sulla vita di mioo». Maria Vittoria è una studentessa universitaria. Vive a Roma e ha poco più di vent’anni: troppo presto per pensare a una famiglia. Eppure l’incertezza sul futuro o il timore che le proprie difficoltà possano gravare sulla vita di un’altra persona la rendono scettica sulla possibilità di riprodursi. «Penso anche che se già in partenza ci si pone tutti questi problemi a quel punto non farai mai uno, e in questo modo non farai tantissime cose, per quanto ilo abbia rilevanza maggiore. Ma se considero tutti i problemi su cui potrei incorrere ovvio che dico, forse non lo faccio», conclude. Riccardo, suo coetaneo e collega, ha un’opinione simile, e non ...