Per risolvere la crisi | torniamo a Keynes

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 6 maggio 2023) Quando parliamo di politica monetaria, intendiamo solitamente l’insieme degli strumenti e degli interventi adottati da uno Stato per regolare l’ammontare di moneta in circolazione, il credito e la finanza. Lo scopo è quello di raggiungere gli obiettivi di politica economica precedentemente fissati, di cui la politica monetaria è parte integrante insieme alla politica fiscale. Quest’ultima consiste invece nel complesso di decisioni e regole che determinano entità e composizione delle entrate e delle uscite dello Stato, e quindi fondamentalmente il bilancio pubblico di una nazione. Da anni ci si interroga su quale strumento sia più efficace in periodi die – ahimè – le risposte sono quasi sempre sbagliate, soprattutto nella nostra cara vecchia Europa. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di aprile 2023 Le decisioni di politica monetaria ...