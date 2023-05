Per chi è stufa del solito vestitino nero

Leggi su iodonna

(Di sabato 6 maggio 2023) La febbre del sabato sera? Più che il celebre musical del 1977 con John Travolta, è quella che sale quando non si sa mai come vestirsi durante il weekend: soprattutto in primavera, con il clima ballerino e gli sbalzi di temperatura. Imbambolate per ore davanti all’armadio alle prese con il look, che si tratti di un aperitivo, una cena, una serata da amici o una tappa al club: e quasi sempre la scelta ricade sulabito. Leggi anche › Non si appenderà mai al “chiodo”: ritorna la giacca più rock della moda Gli stilisti suggeriscono l’outfit da sabato sera ideale da cui prendere spunto proprio ora: merito di pezzi da Novanta e un sapiente gioco di styling. Il diktat, abbinare i grandi classici stagionali già presenti nell’armadio in modo ...