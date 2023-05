Pd | Schlein | ' delusi dem in Fi? Sono loro a deludere viste scelte governo' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "A me sembra che lo spazio dilo stiano aumentando, al, conche colpiscono le persone più povere. Basta vedere che cosa hanno fatto con il decreto del Primo maggio". Così Ellyad un'iniziativa elettorale a Cinisello Balsamo con il candidato sindaco, Luca Ghezzi, risponde su Antonio Tajani che ha parlato di spazio in Forza Italia per imoderati del Pd. "Con quel decreto aumentano la precarietà e colpiscono le fasce più povere. Non gestiscono l'immigrazione. Penso che lo spazio dione lo stanno lasciandocon leche fanno al. Noi costruiamo l'alternativa".