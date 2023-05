Pd | il sindaco dem di Taranto contro Elly Schlein | “Pensi ai fatti | invece di cercare un nemico”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 6 maggio 2023) Ildem di, Rinaldo Melucci, va all’attacco di, sottolineando che “il suo Pd non sembra interessato a calarsi nella realtà delle città, delle periferie” e appare più propenso a “nemici” piuttosto che a “occuparsi di”. E, nel giorno in cui la segretaria Pd va in piazza con Cgil, Cisl e Uil a Bologna, lancia anche una precisa accusa rispetto al rapporto con i sindacati. Ildi: “Il Pd dinon è interessato a calarsi nella realtà di città e periferie” “Al di là dei proclami e delle buone intenzioni, come evidenziato da tanti osservatori anche indipendenti, il Pd targatonon sembra ancora interessato, ...